Льовочкін не виключає, що наступний раунд газових переговорів відбудеться завтра

Глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключає, що наступний раунд переговорів з Росією щодо ціни на газ може відбутися завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

Він сказав, що газові переговори ведуть уряди.

"Найближчими днями у Миколи Яновича буде новий раунд переговорів з прем'єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ. Можливо, він відбудеться завтра", - сказав С. ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він зазначив, що завтрашня участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в ювілейному саміті СНД в Москві не пов'язана з газовими переговорами.

"Навіть якщо воно (газове питання - УНІАН) порушуватиметься, воно буде не головним", - сказав голова Адміністрації Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, прем'єр-міністр М.АЗАРОВ висловив надію на перегляд газових угод з РФ до кінця 2011 року.

"Переговори проходять важко. Але, водночас, я хотів би сказати, що я глибоко переконаний, що у світлі, передусім, стратегічних інтересів нашої співпраці, на майбутнє буде знайдений компромісний варіант угоди", - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що переговори з Російською Федерацією про перегляд газових угод в останні дні активізувалися. "Я думаю, що найближчими днями є надія на те, що ми виробимо компромісне рішення. Для нас це особливо важливо, тому що починається Новий рік і мі хотіли б увійти до Нового року із вже модернізованою угодою, і з нормальними цінами, які не підриватимуть нашу економіку", - сказав глава уряду.