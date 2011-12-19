ЄС підтверджує готовність допомогти Україні в модернізації ГТС

Європейський Союз готовий допомогти Україні в модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Європейської Ради Германом Ван РОМПЕЄМ.

"Ми готові допомогти Україні в модернізації ГТС, і чекаємо, що правила, за якими працює Україна, відповідають правилам енергетичної співдружності", - сказав Ж.БАРРОЗУ.

За його словами, Європейський Союз працює разом з Україною з міжнародними фінансовими організаціями з тим, щоб досягти конкретного прогресу модернізації української ГТС.