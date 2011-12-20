Газові переговори сьогодні відбудуться?

Сьогодні у Москві відбудеться зустріч Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЕВА.

Зустріч відбудеться у рамках участі В.ЯНУКОВИЧА у ювілейному, 20-му засіданні Ради глав держав-учасниць СНД на офіційне запрошення Д.МЕДВЕДЕВА, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

У Москві буде обговорено актуальні питання співробітництва і просування національних інтересів України у форматі СНД та у двосторонніх відносинах з країнами Співдружності, насамперед в економічній сфері.

Візит В.ЯНУКОВИЧА також покликаний зафіксувати позицію України на найвищому рівні щодо основних підходів нашої держави до розбудови відносин із СНД, йдеться у повідомленні.

У той же час, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ також сьогодні здійснить робочий візит до Москви.

Про це УНІАН повідомило поінформовано джерело.

“Передбачається, що літак Н.АЗАРОВ прибуде до Москви через 15 хвилин після посадки літака Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА”, - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, учора, 19 грудня, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключив, що наступний раунд переговорів з Росією щодо ціни на газ може відбутися сьогодні, 20 грудня.

Він зауважив, що газові переговори ведуть уряди.

«В найближчі дні у Миколи Яновича буде новий раунд переговорів з прем’єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ. Можливо, він відбудеться завтра», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він зазначив, що участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у ювілейному саміті СНД в Москві не пов’язана з газовими переговорами.