Азаров сьогодні здійснить робочий візит до Москви - джерело

Москва. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні здійснить робочий візит до Москви.

Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.

"Передбачається, що літак М.АЗАРОВА прибуде в Москву через 15 хвилин після посадки літака Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, учора, 19 грудня, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключив, що наступний раунд переговорів з Росією щодо ціни на газ може відбутися сьогодні, 20 грудня.

Він зазначив, що газові переговори ведуть уряди.

"Найближчими днями у Миколи Яновича буде новий раунд переговорів з прем'єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ. Можливо, він відбудеться завтра", - сказав С. ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він сказав, що участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в ювілейному саміті СНД в Москві не пов'язана з газовими переговорами.