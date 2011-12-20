«Дніпрообленерго» інвестує в розвиток виробництва понад 350 млн. грн.

ПАТ "Дніпрообленерго" планує у 2012 році інвестувати в розвиток виробництва понад 350 млн. грн.

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії Олександр ФОМЕНКО.

За його словами, основну увагу в майбутньому році приділять модернізації розподільних мереж "Дніпрообленерго".

О. ФОМЕНКО не повідомив деталей, зазначивши, що інвестпрограма компанії на 2012 рік зараз не затверджена Національною комісією регулювання електроенергетики.

Гендиректор "Дніпрообленерго" також повідомив, що запланована інвестпрограма на 2011 рік повністю виконана.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ затвердила "Дніпрообленерго" інвестпрограму на 2011 р. в об'ємі 301,67 млн. грн. 2010 рік компанія закінчила з чистим прибутком 42,117 млн. грн.

Державна частка власності підприємства складає 75% акцій. "Дніпрообленерго" є в підпорядкуванні Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 15,9% належать компанії Larva Investments Limited (Кіпр), інші акції розподілені між фізичними (0,7%) і юридичними особами.