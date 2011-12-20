Кабмін затвердив умови конкурсів щодо Юзівської та Олеської площ з запасами сланцевого газу

Кабінет міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) щодо Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) вуглеводневих площ із запасами сланцевого газу.

Відповідні постанови Кабміну (№1297 і №1298 від 30 листопада 2011 року) оприлюднені на урядовому порталі.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання УРП розробити і затвердити впродовж двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвесторові (переможцеві конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки з подальшим видобутком вуглеводнів (промисловою розробкою) в межах ділянки на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжений в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзівської та Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2011 року Верховна Рада виключила норму закону, за якою уряд встановлює перелік ділянок надр, а саме родовищ корисних копалини, для надання їх в користування на умовах УРП. У листопаді ВР ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про угоди про розділ продукції" щодо удосконалення механізму укладення УРП", що передбачає дозвіл укладення угод між інвестором (переможець конкурсу) і господарським товариством, створеним за участю державної акціонерної компанії, або її дочірнім підприємством.

Поки єдина УРП була підписана між компанією Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) і Кабміном щодо Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря.