Переговори Азарова і Путіна пройдуть у Москві після 21.00 мск

Москва. Переговори прем’єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА пройдуть у Будинку російського уряду у Москві після 21.00 мск.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

“Очікується, що АЗАРОВ прибуде до Москви о 21.00 за московським часом, після чого він направиться до Білого дому, де пройдуть переговори з російським колегою ПУТІНИМ”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні здійснить робочий візит до Москви.

"Передбачається, що літак М.АЗАРОВА прибуде в Москву через 15 хвилин після посадки літака Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав співрозмовник агентства.

Учора, 19 грудня, глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН не виключив, що наступний раунд переговорів з Росією щодо ціни на газ може відбутися сьогодні, 20 грудня.

Він зазначив, що газові переговори ведуть уряди.

"Найближчими днями у Миколи Яновича буде новий раунд переговорів з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ. Можливо, він відбудеться завтра", - сказав С. ЛЬОВОЧКІН.

При цьому він сказав, що участь Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА в ювілейному саміті СНД в Москві не пов`язана з газовими переговорами.