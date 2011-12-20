Проект ДТЕК визнали кращим в Україні у сфері енергоефективності

Проект ДТЕК «Інновація з глибин землі» з впровадження теплових насосів на шахті «Благодатна» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» визнаний кращим в Україні у сфері енергоефективності в рамках Конкурсу ділових і соціальних «зелених» проектів Green Awards Ukraine 2011.

Про це сьогодні повідомили в Департамент зв`язків з громадськістю ДТЕК.

У повідомленні наголошують, що в номінації «Кращий проект у сфері енергоефективності» була найбільша кількість учасників, експерти вибрали проект ДТЕК серед чотирьох інших, що вийшли в півфінал. Під час прийняття рішення міжнародне журі відзначило інноваційність технології, залучення до реалізації ідеї українських вчених, а також використання обладнання українського виробництва.

У прес-службі також підкреслили, що цим українським напрацюванням зацікавилися за кордоном. За даними керівника міжнародних проектів німецького Центру геотермії (м. Бохум, Німеччина) доктора Екегарда БЮШЕРА, подібна промислова установка, що використовує воду з діючих шахт, впроваджена вперше у світі.

За словами директора із зовнішніх зв`язків ДТЕК Олександра ТОЛКАЧА, «ДТЕК комплексно підходить до проблеми енергоефективності своїх виробничих підприємств, і проект з використання тепла шахтних вод є частиною системи заходів, спрямованих на скорочення споживання електроенергії, тепла та інших ресурсів».

Він повідомив, що обсяг інвестицій у проект склав близько 4 млн. грн., при цьому річна економія в грошовому вираженні становить понад 600 тис. грн.

«Теплонасосна установка має потужність, достатню для нагріву в 9 разів більшого обсягу води, ніж потрібно для забезпечення потреб підприємства. Ресурс установки можна використовувати для комунальних потреб прилеглих населених пунктів», - констатував директор.

Довідка УНІАН. ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об`єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДПЕК Шахта Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик, а також концесійні підприємства ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики).

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ВАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афілійованими компаніями володіє 25,06% акцій.

ТОВ «Сервіс-Інвест», ПАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» і асоційована компанія ВАТ «Донецькобленерго», де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі та продажу електроенергії.

ДТЕК належить 71,89% акцій ПАТ «Київенерго», яке генерує, а також поставляє теплову та електричну енергію.

Теплонасосна установка на шахті «Благодатна» ПАТ «ДПЕК Павлоградвугілля» - діє за принципом холодильника: забирає тепло з будь-яких низькопотенційних джерел енергії і виділяє його в конденсатор. Працює вона вночі, коли тариф на електроенергію нижче денного втричі. Окупність - 6,5 років

Шахта «Благодатна» ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» перейшла (у 2010 році) на забезпечення гарячою водою для побутових потреб з використанням теплових насосів. У розробці та виготовленні обладнання брали участь Дніпропетровський національний гірничий університет та Мелітопольський завод холодильного машинобудування «Рефма».

Премія Green Awards Ukraine - перший український незалежний конкурс, під час якого оцінюють ділові та соціальні «зелені» проекти в Україні. Журі представлено провідними експертами в сфері екологічних технологій та практик європейського рівня, відомими представниками громадської думки та представниками авторитетних міжнародних організацій. Проекти оцінюються в два етапи шляхом інтерактивного голосування та за результатами публічного захисту.