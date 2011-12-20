«Газпром» розглядає можливість участі в приватизації «Киргизгазу»

Москва. ВАТ «Газпром» розглядає можливість участі в приватизації компанії «Киргизгаз».

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за підсумками зустрічі голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА і Президента Киргизької Республіки Алмазбека АТАМБАЄВА.

«В ході зустрічі також обговорювалася можливість участі «Газпрому» в приватизації об`єктів нафтогазової галузі Киргизької Республіки, зокрема в акціонерному капіталі компанії «Киргизгаз», - йдеться в повідомленні.

Сторони розглянули питання розвитку двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. Особливу увагу було приділено перспективам реалізації спільних проектів у галузі освоєння ресурсів вуглеводнів, розвитку ринку енергоресурсів республіки, а також транспортування й маркетингу природного газу на території Киргизії.

Довідка УНІАН. Доведені запаси природного газу в Киргизькій Республіці оцінюються в 6 млрд. куб. м. Освоєння газових родовищ ускладнено через геологічні особливості й недостатньо розвинену інфраструктуру. Власний видобуток природного газу в республіці становить близько 22 млн. куб. м на рік. Споживання газу – близько 300 млн. куб. на рік.

У травні 2003 року ВАТ «Газпром» і уряд Киргизької Республіки підписали довгострокову угоду про співпрацю в газовій галузі строком на 25 років.