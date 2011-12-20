У Горках сьогодні відбудеться зустріч президентів і прем'єр-міністрів України і Росії
20:16, 20 грудня 2011Енергетика
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Москва. У резиденції глави Російської держави, у підмосковних Горках, сьогодні відбудеться зустріч президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА за участі прем`єр-міністрів двох країн Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА.
Про це УНІАН повідомив один із членів української делегації.
«Зустріч у форматі чотирьох - «президенти і прем`єри двох країн» - відбудеться сьогодні у підмосковних Горках», - сказав співрозмовник агентства.
При цьому він зазначив, що з української сторони у зустрічі візьмуть участь міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.
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