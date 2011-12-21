На Запорізькій ТЕС через порив водогонів зупинено роботу двох блоків

У місті Енергодар на Запорізькій ТЕС внаслідок пориву залізних циркуляційних водогонів діаметром 1800 мм зупинено роботу блоків №2 та №4.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 20 грудня, о17.36.

Причина пориву водогонів встановлюється. Протипожежний стан на станції і прилеглій території у межах норми.

До проведення відновлювальних робіт залучено ремонтну бригаду підприємства.