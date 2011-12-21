Переговори Азарова і Путіна у Підмосков'ї закінчилися близько 02.00 мск

Москва. Переговори прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА в Підмосков`ї закінчилися сьогодні близько 02.00 мск.

Про це УНІАН повідомило джерело.

Також у стенограмі початку зустрічі, яка є в розпорядженні УНІАН, зазначено, що зустріч пройшла в дружній атмосфері.

Зокрема, М.АЗАРОВ привітав свого колегу словами: «Добридень, Володимире Володимировичу». На це В.ПУТІН: «Доброї ночі!».

М.АЗАРОВ продовжив: «Доброї ночі! У вас ніч, у нас ще вечір».

«Тому ви у нас і п`єте кров. Сідайте», - запропонував В.ПУТІН.

Російський прем`єр констатував, що в цілому двосторонні торгово-економічні відносини розвиваються добре. Цього року товарообіг досягне 50 млрд. дол., що вище, аніж докризовий рівень.

«Україна, таким чином, упевнено займає 4-ту позицію серед наших найбільших торгово-економічних партнерів після Китаю, Нідерландів і Німеччини», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, російські інвестиції в Україну досягли цього року 1,1 млрд. дол., а українські – десь 225 млн. дол. у російську економіку. При цьому він зазначив, що це дуже мало з обох боків і треба подумати, як ці взаємні інвестпотоки збільшити.

«Звичайно, потрібно далі працювати над енергетикою, розвивати її, пропонувати шляхи розвитку в цій сфері. Ми мали можливість поговорити і раніше, і зараз ми тут поговоримо. Є про що говорити: наші колеги в постійному контакті один з одним перебувають», - сказав В.ПУТІН.

«Юра (Ю.БОЙКО – міністр палива і вугільної промисловості України) хотів уже на наш бік сісти», - додав він.

На це М.АЗАРОВ відповів: «Уже втратив орієнтацію».

У свою чергу В.ПУТІН продовжив, що «МІЛЛЕР (Олексій МІЛЛЕР – голова «Газпрому») скоро до вас пересяде, я відчуваю. Загалом, я радий вас бачити. Поговоримо із задоволенням».

М.АЗАРОВ додав, що українська сторона теж задоволена розвитком двосторонніх відносин.

«Звичайно, те питання, через яке наші керівники енергетичних відомств зараз не сплять, вдень і вночі працюють, хочуть, так би мовити, врегулювати, - для нас є дуже важливим. Ми готові шукати і компромісні рішення, але насамперед взаємовигідні рішення, щоб вони були вигідні для вас і вигідні для нас. Тому я сподіваюся, що наша сьогоднішня розмова дасть імпульс пошуку остаточного рішення. Хоч вона й пізня, але приведе до позитивних результатів», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 грудня, у Підмосков`ї проходили дві зустрічі: Президентів України і РФ Віктора ЯНУКОВИЧА і Дмитра МЕДВЕДЄВА – в резиденції глави Російської держави в Горках, і прем`єр-міністрів України і РФ М.АЗАРОВА і В.ПУТІНА – в резиденції голови російського уряду в Ново-Огарьово.