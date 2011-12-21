Москва. Російська компанія «Газпром» перейменує «Белтрансгаз» у «Газпром трансгаз Білорусь».

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації ВАТ «Газпром», про це голова компанії Олексій МІЛЛЕР повідомив першому заступнику прем`єр-міністра Республіки Білорусь Володимирові СЕМАШКУ.

«О.МІЛЛЕР поінформував В.СЕМАШКА, що прийнято рішення перейменувати компанію у «Газпром трансгаз Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Сторони також обговорили питання інтеграції ВАТ «Белтрансгаз» до Групи «Газпром» і подальшого розвитку підприємства. Було відзначено, що приведення корпоративних вимог, норм і стандартів "Белтрансгазу" у відповідність із прийнятими в «Газпромі» сприятиме суттєвому підвищенню ефективності роботи білоруської компанії.

Крім того, на зустрічі розглядалися перспективи виробничої, збутової, фінансово-економічної діяльності «Белтрансгазу».

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада уряди Білорусі та Росії підписали угоду про порядок формування цін (тарифів) при постачанні природного газу до Білорусі і його транспортування по газопроводах, розташованих на території республіки, угоду про умови купівлі-продажу акцій та подальшої діяльності ВАТ «Белтрансгаз» . З урахуванням вже придбаних «Газпромом» у 2007-2010 роках 50% акцій «Белтрансгазу» російська компанія стає власником 100% акцій «Белтрансгазу».