Медведєв і Янукович доручать Кабмінам домовитися щодо співпраці у газовій сфері

Президенти Росії і України Дмитро МЕДВЕДЄВ і Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися доручити урядам завершити роботу з питань співпраці у газовій сфері.

Як передає РІА «Новости», про це йшлося під час їх зустрічі, яка відбулася напередодні пізно ввечері у Москві.

"Давайте з ключових питань пройдемося, а потім дамо урядам вказівки цю роботу завершувати, якщо усі суттєві умови погодимо", - запропонував глава російської держави своєму українському колезі.

"Дуже важливо, щоб ця робота йшла до завершення", - погодився В.ЯНУКОВИЧ.

"Ми налаштовані ці переговори не просто завершити, а й перевести їх у середньострокове русло, щоб ми частину питань могли розв’язати зараз і ухвалити стратегічні рішення, а надалі поглиблювати питання співпраці у газовій галузі", - сказав Президент України.

Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що "існують різні підходи щодо того, яким чином Росія і Україна можуть партнерствувати у цій сфері". "Щодо конкретних моментів, ми могли б розпочати ці переговори, запросити товаришів, які відповідають за відповідні питання, а згодом цю тему мають продовжити наші уряди", - сказав на початку зустрічі Президент РФ.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що в даний час діють робочі групи при урядах двох країн, які проводять переговори за ключовими пунктами газової співпраці.

Як повідомлялося, Україна і РФ ведуть тривалі переговори з питання зниження ціни на газ, яку Київ вважає несправедливою, а самі контракти - "кабальними".

Київ сподівається розв’язати питання щодо ціни на газ шляхом переговорів і пошуку компромісу.

У ніч на 21 грудня прем`єр-міністри РФ і України Володимир ПУТІН і Микола АЗАРОВ проводили переговори щодо газу. Зустріч проходила у резиденції прем`єр-міністра в Ново-Огарьово.