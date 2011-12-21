Є прогрес у переговорах щодо газу. Рішення будуть компромісними – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про прогрес у переговорах з Російською Федерацією щодо перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи сьогодні засідання Кабінету міністрів України.

«Вчора відбувся черговий раунд переговорів з керівництвом Російської Федерації щодо перегляду контракту на постачання газу. Зроблено черговий крок для зближення позицій», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що переговори йдуть складно у зв’язку з тим, що газовий контракт є вкрай невигідним для України, та навпаки – вкрай вигідним для Росії.

«Ми повинні це зрозуміти. Ми шукаємо позитивне рішення, хочемо знайти необхідні юридичні формулювання, які будуть довготерміновим фундаментом для розвитку нашої економіки. Зрозуміло, що такі рішення будуть компромісними», - наголосив прем’єр-міністр.

Також М.АЗАРОВ зазначив, що ціла низка питань знаходяться у стадії обговорення і погодження. У тому числі, в питаннях обсягів прокачування газу, ціни, створення газотранспортного консорціуму.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив, що у Москві залишилася робоча група на чолі з міністром енергетики та вугільної промисловості Юрієм БОЙКО та міністром юстиції Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ. За словами М.АЗАРОВА, ця робоча група повинна остаточно узгодити всі питання та опрацювати формулювання нової угоди.

«Від цієї роботи, від рішень, які будуть вироблені, буде залежати економічний розвиток України в цілому і параметри бюджету, на наступний рік зокрема», - зазначив М.АЗАРОВ.