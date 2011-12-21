Світові ціни на нафту у вівторок зросли на понад 3%

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 20 грудня, підвищилися в межах 3,2-3,6% на тлі виходу позитивної економічної статистики в США і Німеччині, передає РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 3,19 долара, або на 3,6% - до 97,24 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 3,28 долара, або на 3,2% - до 106,92 долара за барель.

За даними Мінторгу США, опублікованим до початку торгів, кількість новобудов у США в листопаді зросла до максимального значення з квітня 2010 року і склала 685 тис., що на 9,3% більше від переглянутого показника за жовтень (627 тис.), і на 24,3% вище за показник листопада минулого року (551 тис.). Дані виявилися значно кращими за прогнози аналітиків, які чекали збільшення кількості нових будинків в звітному місяці до 635 тис.

Інвестори сподіваються на те, що ріст у сфері нерухомості допоможе найбільшій економіці світу не скотитися в рецесію слідом за країнами єврозони, ріст ВВП яких під загрозою через посилювання кризи суверенних боргів в регіоні.

Увагу інвесторів також привернули дані з Німеччини. За даними дослідницького інституту IFO, індекс ділового клімату в Німеччині, найбільшій економіці Європи, у грудні збільшився порівняно з листопадом на 0,6 процентного пункту - до 107,2 пункту. Дані також виявилися кращі за прогнози аналітиків, які чекали показника у 106 пунктів.