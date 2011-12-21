Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вірить в успіх газових переговорів з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на підсумковій прес-конференції в Києві.

"У нас є велике бажання і велика необхідність за усіма параметрами домовитися", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що сьогодні переговори тривають, зокрема, у Москві перебувають міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО і міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що "віритимемо, що вони (переговори) завершаться компромісним рішенням".

"Компроміс - це коли кожна зі сторін в чомусь поступається", - додав він.

Він також зауважив, що в переговорах з Росією щодо газу "фундамент успіху - ця довіра, яку нам ще треба побудувати, оскільки вона була зруйнована в попередній час", - сказав він.

Говорячи про хід переговорів з модернізації української газотранспортної системи, В. ЯНУКОВИЧ сказав, що Україна прагне розділити відповідальність відносно ГТС між Україною, Росією і Європою. Він розповів, що ведуться переговори про модернізацію ГТС, про збереження існуючих об'ємів прокачування, а в перспективі збільшення об'ємів після закриття атомних станцій в Європі.

"Ми ставимо за мету створити трибічний консорціум, а як воно буде - подивимося", - сказав він.