Ціна імпортного газу для України у I кварталі може вирости до 456 дол. - експерт

Ціна природного газу, який поставляє в Україну російський ВАТ "Газпром", у I кварталі 2012 року може вирости до 456 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав незалежний експерт з енергетики, колишній керівник прес-служби "Нафтогазу України" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції в Києві.

"456 доларів на перший квартал - це буде важкий час", - сказав він.

При цьому експерт додав, що середньорічна ціна поставного у 2012 році в Україну газу складе близько 419 дол. тис. куб. м.

Нагадаємо, згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українським газовим контрактам на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль, і встановлюється поквартально.

Ціна імпортного природного газу для України у І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м, у IV - близько 400 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.