Ціна на російський газ не повинна перевищувати 250 дол., вважає Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що ціна на російський газ для України має бути не вища за 250 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ сказав, що зараз ціна складає 515 дол., а "з урахуванням "харківської" знижки - 415 доларів". Президент сказав, що така ціна є непідйомною для України.

"Я вважаю, що ціна не має бути вища, ніж 250 доларів", - сказав В. ЯНУКОВИЧ. "Якою вона буде - важко сказати" - додав він.