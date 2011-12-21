Янукович заявляє про ігнорування України Європейською енергетичною співдружністю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про ігнорування України з боку Європейської енергетичної співдружності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві.

"Ми бачимо, що нас ігнорують наші колеги в енергетичній співдружності. Тобто приймаються рішення, які фактично йдуть врозріз з національними інтересами України", - сказав глава держави.

За його словами, українська влада не бачить, як далі розвиватимуться стосунки країни з енергетичною співдружністю.

"Якщо було прийнято рішення про будівництво Північного потоку і Україну вважали рівноправним партнером... Але хоч запропонуєте нам брати участь у цьому проекті: "Вкладайте гроші і отримуватимете від роботи цієї газотранспортної системи дійсно свій інтерес. Але цього не сталося", - заявив В. ЯНУКОВИЧ.

Крім того, це було зроблено демонстративно, вважає він.

"Що стосується енергетичної співдружності, то поки ми не побачили позитиву", - сказав Президент.

Також він повідомив, що Україна чекає результати роботи ЄврАзЕС. "Ми хочемо почекати і побачити роботу ЄврАзЕС. Це можна буде побачити тільки після того, як Росія вступить до СОТ... Цей час не за горами", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

"Ми побачимо економічні результати, якщо це привертатиме Україну, це буде вигідно нам, відповідати нашим національним інтересам ми це питання винесемо на публічне обговорення, буде публічна дискусія", - запевнив він.