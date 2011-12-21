«Дніпроенерго» через аварію зупинила Запорізьку ТЕС

Енергогенеруюча компанія ВАТ «Дніпроенерго» у вівторок 20 грудня в 17:36 була змушена зупинити всі блоки Запорізької ТЕС через аварію в системі водопостачання станції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за попередніми даними, аварія сталася через порив на напірному циркуляційному водоводі теплової електростанції внаслідок високого зношення обладнання. Порив призвів до розмиву котловану берегової насосної станції без важких наслідків для прилеглої території і відключення циркуляційних насосів, що подають воду в конденсатори енергоблоків. Припинення роботи насосів спричинило зупинення енергоблоків № 2 та № 4 Запорізької ТЕС, які працювали на той момент на станції.

Втрати електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України через зупинку енергоблоків Запорізької ТЕС були компенсовані підняттям навантаження на двох енергоблоках Криворізької ТЕС ПАТ «Дніпроенерго».

В даний час на станції проводять відновлювальні заходи. Для координації робіт з ліквідації наслідків аварії, що призвела до зупинення енергоблоків № 2 та № 4 Запорізької ТЕС, розгорнуто оперативний штаб на чолі з генеральним директором компанії Романом СЕРДЮКОВИМ за участю МНС та керівництва області.

У компанії поки не можуть назвати орієнтовні терміни відновлення роботи станції та ліквідації наслідків аварії. В даний час проходить оцінка збитку й обсягу відновлювальних робіт.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» - одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

Встановлена електрична потужність Запорізької ТЕС - 3,6 тис. МВт, проте до аварії на станції фактично працювали 3 енергоблоки, один з яких знаходився в резерві.