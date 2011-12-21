Activ Solar збільшила потужність СЕС "Перово" до 80 МВт

Австрійська Activ Solar завершила будівництво четвертої 20-мегаватої черги розташованого в Криму фотоелектричного парку "Перово", збільшивши таким чином його сумарну встановлену потужність з колишніх 60 МВт до 80 МВт.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Парк "Перово" за потужністю тепер аналогічний іншому проекту Activ Solar - "Охотникове", який є найбільшим у Центральній та Східній Європі, а також четвертим у світі.

Будівництво першої 20-мегаватної черги "Перово" компанія завершила в серпні поточного року, другої і третьої черг аналогічної потужності - в листопаді.

Очікується, що чотири черги "Перово" будуть щорічно виробляти 106 млн. кВт/год екологічно чистої електроенергії, достатньої для енергозабезпечення 22 тис. домогосподарств. Робота парку "Перово", за даними Activ Solar, також дозволить скоротити викиди вуглекислого газу на 80 тис. тонн на рік.

Довідка УНІАН. Activ Solar реалізує масштабні проекти будівництва сонячних електростанцій на півдні України з 2010 року. Раніше компанія побудувала в Криму геліоелектростанцію "Джерельне" встановленою потужністю 7,5 МВт. Activ Solar також володіє АТ "Завод напівпровідників" (Запоріжжя), яке виробляє полікристалічний кремній, базову сировину для фотоелектричної енергетики і напівпровідникової промисловості.