«Київенерго» на зборах 23 січня планує змінити склад наглядової ради

Акціонери ПАТ «Київенерго» на позачергових зборах 23 січня розглянуть питання зміни персонального складу наглядової ради товариства.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Порядок денний позачергових зборів акціонерів «Київенерго» також містить питання про відкликання і обрання членів ревізійної комісії, внесення змін і доповнень до статуту та інші внутрішні нормативні документи товариства.

Окрім того, окремо буде розглянуто питання забезпечення виконання зобов`язань, узятих на себе DTEK Holdings Ltd при придбанні 25%-го пакету акцій компанії.

Функції складання переліку акціонерів, які матимуть право брати участь у позачергових зборах, покладено на реєстратора компанії ТОВ «УПМ-Фінанс».

Як повідомляв УНІАН, керуюча компанія енергохолдингу ДТЕК DTEK Holdings Ltd придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакету «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, ДТЕК довів свою частку у СФ компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечуюча компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Теплова енергія «Київенерго» виробляється на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.