Королевська пропонує ввести мораторій на підвищення ціни на газ для населення

Україна повинна запровадити мораторій на підвищення тарифів на газ для потреб населення – для цих цілей необхідно використовувати газ внутрішнього видобутку. Про це журналістам заявила народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина), голова Комітету ВР з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Сьогодні має бути запроваджено мораторій на підвищення тарифів, тому що український газ - газ внутрішнього видобутку - завжди використовувався для потреб населення», - нагадала вона.

Однак, зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, у серпні Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє експорт газу внутрішнього видобутку. В результаті влада «прив`язує» вартість газу для потреб населення до ціни імпортного, а газ внутрішнього видобутку йде на експорт. «Ми наполягаємо на тому, щоб газ внутрішнього видобутку використовувався для потреб людей, щоб вони не були залежними від будь-яких контрактів. А представники промисловості разом з урядом хай домагаються кращих умов. І тоді будуть результати», - підкреслила народний депутат.

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що контракт з Росією про постачання газу, підписаний Юлією ТИМОШЕНКО, відповідає всім міжнародним домовленостям, і сьогодні є основою економічної незалежності України.

Нагадаємо, раніше глава Комітету ВР з питань промполітики і підприємництва Н.КОРОЛЕВСЬКА заявила, що Україні необхідно відмовитися від експорту та продажу промисловим підприємствам газу власного видобутку.

Верховна Рада Україна 17 червня 2011 року прийняла в цілому урядовий законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», який дозволяє НАК «Нафтогаз України» здійснювати поставки природного газу, видобутого в Україні, до Польщі. Закон № 3550-VI набрав чинності 18 липня.