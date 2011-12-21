Янукович виступає проти підвищення ціни на газ для населення
17:05, 21 грудня 2011Енергетика
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти підвищення ціни на газ для населення.
Про це він сказав сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«Звичайно, ми бачимо, що далі підвищувати нікуди. Ми не можемо перекладати цю проблему на громадян нашої країни. Тому ми не стали підвищувати тарифи на 50%, як того вимагав Міжнародний валютний фонд», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
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