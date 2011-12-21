«Чорноморнафтогаз» почав буріння нової свердловини на Штормовому родовищі

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь, АР Крим) за допомогою самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Сиваш» почало буріння 18 експлуатаційної свердловини на морській стаціонарній платформі МСП-17 на Штормовому газоконденсатному родовищі в північно-західній частині шельфу Чорного моря.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, до цього СПБУ завершила роботи на розвідувальній свердловині нафтового родовища Суботіна на Прикерченській ділянці і її відбуксирували судами флоту «Чорноморнафтогазу» на нову точку буріння.

Проектна глибина буріння нової експлуатаційної свердловини на морській стаціонарній платформі МСП-17 - більше 2 км. Відстань до берега від МСП-17 - більше 70 км. Глибина моря - 60 метрів. Сьогодні видобуток на платформі становить 80% від загального обсягу видобутку «Чорноморнафтогазу».

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

В даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» знаходяться 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».