Білоруський парламент ратифікував угоду про російський кредит на будівництво АЕС

Депутати Палати представників Національних зборів Білорусі ратифікували білорусько-російську міжурядову угоду про надання уряду Білорусі державного експортного кредиту для будівництва атомної електростанції, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Як відзначив перший заступник міністра фінансів Білорусі Володимир АМАРІН, кредит надається для фінансування 90% вартості контракту на будівництво АЕС.

«Сума кредиту становить до 10 млрд. доларів США. Термін кредиту – 25 років, включаючи мораторій на його погашення, максимум 10 років, і період погашення основного боргу за кредитом 15 років», - повідомив перший заступник міністра фінансів Білорусі.

В.АМАРІН також сказав, що ця угода передбачає сплату відсоткових платежів за 50% кредиту за фіксованою ставкою, а другої половини – за плаваючою ставкою.

Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами угоди, кредит використовуватиметься в 2011-2020 роках.

Погашення розпочинається через шість місяців після введення в експлуатацію атомної електростанції, але не пізніше 1 квітня 2021 року, і здійснюватиметься 30 рівними частками кожні шість місяців.

Довідка УНІАН. 25 листопада в рамках засідання Вищої держради Союзної держави, яке пройшло у Москві, Білорусь і Росія підписали угоду про виділення Білорусі російського кредиту на будівництво АЕС.

Атомна електростанція в Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленим ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить до російської держкорпорації «Росатом»). Очікується, що перший енергоблок АЕС буде запущено у 2017 році, другий – у 2018-му. Ці два енергоблоки будуть великої одиничної потужності – по 1200 МВт, а вся білоруська енергосистема сьогодні становить приблизно 8 тис. МВт.