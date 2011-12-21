Луганська облрада виділила 0,7 млн. грн. на співфінансування проектів ПРООН

Луганська обласна рада виділила 0,7 млн. грн. на співфінансування проектів Програми розвитку Організації Об`єднаних Націй (ПРООН).

Як повідомив УНІАН перший заступник Головного управління економіки Луганської облдержадміністрації Ігор Агібалов, дане рішення ухвалене сьогодні, 21 грудня, на сесії обласної ради.

За його словами, також облрада змінив умови співпраці з ПРООН, знявши обмеження частки обласного бюджету в розмірі 15% у співфінансуванні проектів.

«Ми прибрали 15% обмеження, і тепер з різних проектів частка обласного бюджету у співфінансуванні буде теж різною. Виділення 700 тис. грн. обумовлено тим, що друга фаза проектів ПРООН в Луганській області на 2011-2013 роки була підписана тільки серпні цього року, і потрібно було встигнути отримати фінансування та почати реалізацію. Не всі території встигли це зробити, тому на реалізацію проектів спочатку підуть гроші облбюджету, а після Нового року, з відкриттям фінансової системи Євросоюзу, підуть гроші звідти. Причому вдвічі більше», - сказав І.Агібалов.

Він зазначив, що програми ПРООН, які реалізуються в Луганській області з 2007 року, орієнтовані на селищні громади.

«В основному це проведення заходів з енергозбереження в охороні здоров`я, освіті, утеплення будівель; заміна вікон, дахів, встановлення опалення. Також проводиться ремонт фельдшерських пунктів. На виділені з обласного бюджету 700 тис. грн. буде закуплено медичне обладнання. А з Нового року, після надходження коштів з Євросоюзу, почнуться монтажні роботи з його встановлення, а також купівля додаткового устаткування», - сказав І.Агібалов.

За його даними, Луганська область знаходиться на другому місці після Дніпропетровської за освоєнням коштів на програми ПРООН.

Довідка УНІАН. Програма розвитку ООН (ПРООН) - організація при ООН, створена в 1965 році, з надання допомоги країнам-учасницям в галузі розвитку. ПРООН надає безоплатну допомогу урядам у проведенні пошуків і досліджень природних ресурсів, у створенні навчальних закладів, у розвитку енергетичних ресурсів, надає консультаційні та експертні послуги, навчає фахівців, постачає обладнання і т. д.