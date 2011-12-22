Ціна нафти продовжує зростати

На світових торгах у четвер, 22 грудня, ціни на нафту підвищуються на тлі даних Міненерго США щодо обсягів запасів "чорного золота".

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,18 долара, або на 0,18% - до 98,85 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,02 долара, або на 0,02%, - до 107,73 долара за барель.

Комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 16 грудня, знизилися на 10,5 мільйона барелів, або на 3,27% - до 323,5 мільйона барелів, що перевищило прогнози експертів, передає Bloomberg.