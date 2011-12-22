За білоруським сценарієм вартість української ГТС має складати 50 млрд. дол. – експерт

У разі розвитку стосунків в газовій сфері між Україною і Російською Федерацією за білоруським сценарієм, вартість української газотранспортної системи (ГТС) повинна складати 50 млрд. дол.

Про це сказав експерт з енергетичних питань, голова ГО "Комітет енергетичної незалежності України" Іван НАДЕІН, сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, досвід Білорусі, яка обміняла свою ГТС на дешевий газ, свідчить, що ця схема не є оптимальною.

"Росія з 2015 року планує підвищення внутрішніх цін на газ до рівня рівнодохідності з експортними. Відповідно, навіть якщо ми, як і Білорусія, здамо свою ГТС, ціна на газ через три роки знову почне підвищуватися. При цьому треба розуміти, що вартість української газотранспортної системи повинна скласти не менше 50 млрд. дол. - з розрахунку "Білтрансгазу" в 5 млрд. дол., пропускна спроможність якої у 10 разів менша за українську. І втратити такий актив в обмін на тимчасову знижку на газ буде украй невигідно", - зазначив експерт.

При цьому він сказав, що без ГТС Росія не захоче переглядати газові контракти і знижувати ціну до 250 дол. за тис. куб. м.

"Чинний газовий контракт абсолютно влаштовує "Газпром", тому ще навесні, коли почалися переговори, було абсолютно очевидно, що поспішати знижувати ціну на "блакитне паливо" Росія не буде. Виключення зроблять лише у тому разі, коли Україна піде на максимально можливі поступки. Які саме? Офіційна Москва відверто заявляє, що її цікавить лише контроль над українською газотранспортною системою", - додав І.НАДЕІН.

У той же час експерт сказав, що виходячи з показників енергоємності українського ВВП і рівня використання місцевих видів палива, Україна має величезний потенціал скорочення споживання "блакитного палива".

"Вирішення газової проблеми є не в Росії, а в Україні. Тому єдиний можливий рецепт виходу з газової кризи - максимальне заміщення імпортних енергоносіїв власними", - сказав він.

Як повідомляли, 25 листопада 2011 року Уряд РФ і уряд Республіки Білорусь підписали угоду про порядок формування цін (тарифів) у постачанні природного газу в Республіку Білорусь і його транспортуванні по газопроводах, розташованих на території Білорусі; угоду про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності ВАТ "Білтрансгаз".

Середньорічна ціна газу для Білорусі у 2012 році складе 165,6 долара за тисячу кубометрів. Ціна на російський газ для Білорусі у першому кварталі 2012 року складе 164 долари за тисячу кубометрів. У першому кварталі 2011 року ціна газу для Білорусі, згідно з контрактом з "Газпромом", складала 223,15 долара, у другому кварталі - 244,8 долара.

У 2013-2014 роках ціни на газ для Білорусі розраховуватимуться за формулою. Її основними складовими стануть ціна газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу (встановлюється Федеральною службою за тарифами РФ), вартість транспортування газу від місць видобутку в ЯНАО до кордону Росії і Білорусі, вартість зберігання газу в підземних сховищах на території РФ, величина витрат "Газпрому" для реалізації газу. Також передбачається індексація ціни, встановленої формулою, на величину інфляції. Таким чином Білорусь вийде на рівнодохідні з Європою ціни на російський газ до 2014 року.

Також ВАТ "Газпром" і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Білтрансгаз". З урахуванням вже придбаних "Газпромом" у 2007-2010 роках 50% акцій "Білтрансгазу" "Газпром" став власником 100% акцій "Білтрансгазу".