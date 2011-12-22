Бойко: Україна має намір у 2012 році скоротити споживання газу на 15-18%

Україна має намір у 2012 році скоротити споживання природного газу на 15-18%, або на 8-10 млрд. куб. м, порівняно з 2011 роком, до 44-46 млрд. куб. м.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв'ю урядовій газеті "Урядовий кур'єр".

"У найближчі п'ять років Україна планує значно скоротити закупівлю імпортного газу за рахунок росту власного видобутку, впровадження ефективних технологій енергозбереження і заміни дорогого імпортного газу вітчизняним вугіллям", - сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що "якщо ще нещодавно споживання Україною "блакитного палива" було на рівні 64 млрд. куб. м, то цього року воно впало до 54 млрд. Наступного року плануємо зменшити об'єми споживання ще на 8-10 млрд. куб. м".

Нагадаємо, Україна добуває близько 20 млрд. куб. м газу на рік, а також, згідно з 10-річним контрактом з Росією, зобов'язана щорічно викупляти у російського "Газпрому" не менше 33 млрд. куб. м. У разі невиконання цієї умови Україна виплачуватиме "Газпрому" штраф.

Відмова від мінімального об'єму закупівель або його зменшення є одним з предметів переговорів, які Україна веде з Росією, сподіваючись у результаті досягти зниження ціни на паливо.