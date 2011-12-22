«Чорноморнафтогаз» пробурить 50-60 свердловин на Суботинському родовищі

Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (м. Сімферополь, АР Крим) планує до 2015 року пробурити 50-60 свердловин на Суботинському нафтовому родовищі на шельфі Чорного моря.

Про це сказав міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в інтерв'ю урядовій газеті "Урядовий кур'єр".

"У 2012 році після геологічного вивчення почнеться освоєння нафтового родовища Суботіна. До 2015 року в планах буріння 50-60 свердловин, будівництво декількох добувних платформ і нафтопровід", - сказав він.

Нагадаємо, геологічне вивчення площі Суботіна, що знаходиться за 30 км на південь від берегової лінії Керченського півострова, розпочалося у 2006 році бурінням параметричної свердловини глибиною 4300 метрів. Вона стала першим і найглибшим морським геологорозвідувальним об'єктом в Україні.

Прогнозні геологічні ресурси мілководого Прикерченського шельфу оцінюються в 395 млн. тонн умовного палива. Пробурені на структурі Суботіна пошукові свердловини підтвердили наявність тут промислових запасів нафти.

Довідка УНІАН. ДАТ "Чорноморнафтогаз" входить до складу НАК "Нафтогаз України" і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Нині на балансі ДАТ "Чорноморнафтогаз" є 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових. Сумарні запаси усіх родовищ сьогодні складають: природного газу - 58,56 млрд. куб. м, газового конденсату - 1231 тис. тонн, нафти - 2530 тис. тонн.

100% акцій "Чорноморнафтогазу" в управлінні НАК "Нафтогаз України".