Якщо не сплачено за газ, постачальна організація має право обмежити його споживання - закон

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо використання технологічного мінімуму природного газу" (№ 9374).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 з 356 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що технологічний мінімум споживання природного газу - мінімальний рівень використання природного газу об'єктом у сфері теплопостачання, що забезпечує номінальне функціонування підприємства і недопущення виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру і визначається за методикою, затвердженою Кабінетом міністрів України.

Передбачено, що, у разі несплати або внесення не в повному об'ємі плати за використаний газ і послуги з його транспортування, газопостачальна організація має право обмежити споживання газу суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, для яких тарифи встановлені на економічно обгрунтованому рівні, до технологічного мінімуму споживання.