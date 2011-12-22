Білорусь з введенням в експлуатацію АЕС може відмовитися від імпорту електроенергії - експерт

Мінськ. З будівництвом АЕС Білорусь може відмовитися від імпорту електроенергії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це на прес-конференції заявив заступник академіка-секретаря Відділення фізико-технічних наук НАНБ академік Олександр МІХАЛЕВИЧ.

«Створення АЕС – імпортозамісний проект, незважаючи на те, що проект і паливо – російські. Перше імпортозаміщення, яке буде реальним і вельми вагомим після пуску АЕС, - це те, що ми, напевно, перестанемо купувати електроенергію», - сказав О.МІХАЛЕВИЧ.

Він відзначив, що в Білорусі надлишок потужностей, але навіть в найморозніший день, в пік навантажень, їх використовується трохи більше 60%.

«При цьому з середини 1990-х років 10-30% електроенергії щорічно імпортується. Це відбувається через те, що майже половина білоруських електростанцій – це старі конденсаційні електростанції, побудовані в 1960-70-ті роки. Виявляється, що виробництво на цих електростанціях нам обходиться дорожче, ніж придбання дешевшої електроенергії в Росії та Україні», - пояснив академік.

О.МІХАЛЕВИЧ повідомив, що Білорусь раніше практично не експортувала електроенергію, за винятком невеликих перетікань у бік Польщі.

«З введенням у дію АЕС ми можемо і навіть зобов`язані виходити на зовнішній ринок», - вважає академік НАН Білорусі.

Довідка УНІАН. Атомна електростанція в Білорусі споруджуватиметься на Островецькому майданчику в Гродненській області за російським проектом АЕС-2006, розробленим ВАТ «Санкт-Петербурзький науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Атоменергопроект» (входить до російської держкорпорації «Росатом»). Очікується, що перший енергоблок АЕС буде запущено в 2017 році, другий - в 2018 р. Потужність цих двох енергоблоків становитиме по 1200 МВт (вся білоруська енергосистема сьогодні становить приблизно 8 тис. МВт).

11 жовтня цього року між ЗАТ «Атомстройекспорт» (Росія) і ДУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Білорусь) підписано контрактну угоду зі спорудження двох енергоблоків білоруської АЕС.