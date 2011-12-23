Видатки на переоснащення вугле- і торфодобувних підприємств збільшено на 1500 млн.грн.

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо збільшення видатків на технічне переоснащення вугледобувних підприємств).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 246 із 310 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено забезпечення технічного переоснащення державних вугледобувних підприємств шляхом збільшення видатків Міненерговугілля для фінансування вугільної галузі.

Збільшено на 1 500,0 млн. грн. доходи державного бюджету на 2011 рік і, відповідно, видатки Міністерству енергетики та вугільної промисловості на фінансування бюджетної програми «технічне переоснащення державних вугле- і торфодобувних підприємств, у тому числі через здешевлення кредитів, отриманих у 2010-2011 роках, а також фінансування програми реновації гірничошахтного обладнання» (код 1101110).

Додаткові надходження до держбюджету планується отримати від податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів.