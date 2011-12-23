Здолбунівська райрада не погодила будівництво нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Депутати Здолбунівської райради Рівненщини не ухвалили рішення щодо погодження будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС російськими будівельними компаніями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації Української народної партії, жоден із депутатів райради, які були присутні на сесії, не проголосував за це рішення.

За ініціативою опозиційних фракцій УНП, ВО «Батьківщина», «Наша Україна», та ВО «Свобода» у порядок денний сесії райради було внесено питання про непогодження добудови ХАЕС взагалі.

Боячись такого розвитку подій на сесії, голова райдержадміністрації, член Партії регіонів Віталій ШУЛЬ і його підлеглі «активно намагалися вплинути на опозиційних депутатів, вимагаючи, щоб ті не брали участі в сесії». «Особливо відчули на собі тиск ті депутати, що є працівниками бюджетної сфери, і підприємці», – йдеться у повідомленні облорганізації УНП.

«В результаті частина обранців, злякавшись втратити роботу або шматок нелегкого підприємницького хліба, піддалися на шантаж і на сесію не з’явилися, тому голосів для прийняття рішення опозиції не вистачило», – зазначили у прес-службі.

Як повідомлялося, у багатьох населених пунктах Рівненщини у 2010-2011 роках відбулися громадські слухання щодо доцільності добудови 3-го і 4-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Однак на жодному зібранні громадськості цих населених пунктів не було погоджено рішення уряду України щодо спорудження нових енергетичних потужностей на Хмельницькій АЕС.