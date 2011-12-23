Ціна нафти зростає на позитивних статданих із США

На світових торгах у п`ятницю, 23 грудня, ціни на нафту підвищуються на тлі позитивних даних із США, які зміцнили надії на поліпшення ситуації в американській економіці.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,19 долара, або на 0,19% - до 99,72 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,33 долара, або на 0,31%, - до 108,22 долара за барель.

У четвер стало відомо, що кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 17 грудня, знизилася на чотири тисячі - до 364 тисяч, у той час як аналітики очікували зростання заявок на 12 тисяч, передає Bloomberg.