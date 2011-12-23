«Укргазвидобування» відкрила нове газове родовище у Харківській області

Найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування", яка є дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України", за результатами пошукових робіт відкрила Харківське родовище, розташоване за 4 км на північний схід від м. Харків.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Укргазвидобування".

У повідомленні сказано, що пошуковою свердловиною №2 встановлено два продуктивні горизонти. При випробуванні свердловини на глибині 1925-1922 м отримали приплив газу дебітом 11 тис. куб. м на добу, а на глибині 1516-1512 - 46 тис. куб. м. Перспективні запаси родовища оцінюють у 150 млн. куб. м.

Роботи на Харківському родовищі проводить газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування" (філія ДК "Укргазвидобування). Відкрите родовище знаходиться на північ від Безлюдівського родовища, яке розробляє компанія.

Нагадаємо, у 2011 році це вже третє відкрите ДК "Укргазвидобування" родовище у Харківській області. У серпні компанія відкрила Борове родовище із запасами газу 1,2 млрд. куб. м, а у вересні - Кузьмичівське родовище - близько 1,5 млрд. куб. газу.

Довідка УНІАН. ДК "Укргазвидобування" - це найбільша газодобувна компанія України. До складу ДК "Укргазвидобування" входять 4 газопромислові управління: ГПУ "Шебелинкагазвидобування", ГПУ "Полтавагазвидобування", ГПУ "Харківгазвидобування" і ГПУ "Львівгазвидобування".