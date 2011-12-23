Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні за тиждень знизилися на 0,1%

З 16 до 23 грудня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися в середньому на 0,1%.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 16 по 23 грудня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збереглися на рівні 9,60 грн./літр; на бензин А-92 - знизилися на 0,1% - з 10,06 грн./літр до 10,05 грн./літр; на бензин А-95 - знизилися на 0,1% - з 10,30 грн./літр до 10,29 грн./літр; на дизельне паливо - знизилися на 0,1% - з 9,68 грн./літр до 9,67 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.