Тариф "Енергоатому" з січня виросте до 22,64 коп. за кВт/год

14:21, 23 грудня 2011
Енергетика
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Національна комісія регулювання енергетики збільшила тариф найбільшої в Україні енергогенеруючої компанії, яка виробляє до 50% усієї електроенергії, котра виробляється в країні, НАЕК "Енергоатом" на відпуск електроенергії на 1,2%, або на 0,27 коп. за кВт/год, до 22,64 коп. за кВт/год з 1 січня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні на засіданні.

Тариф компанії розраховувався, виходячи з прогнозного відпуску товарної продукції у 2012 році на рівні 84,5 млрд. кВт/год.

Крім того, у затвердженні тарифу були враховані витрати за інвестиційною програмою "Енергоатому" на 2012 рік в об'ємі 2,473 млрд. грн.

У тарифі компанії передбачені ріст фонду заробітної плати, витрати, пов'язані із закупівлею свіжого і вивезення відпрацьованого ядерного палива, а також відрахування до фонду розвитку ядерно-паливного циклу (ЯПЦ). Зокрема, у тарифі врахований авансовий платіж НАЕК "Енергоатом" компанії "ТВЕЛ" (Росія) за постачання палива у 2013 році у розмірі 896,3 млн. грн., і відрахування на фонд ЯПЦ в об'ємі 229 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДП "НАЕК "Енергоатом" - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% в загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об'єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК "Енергоатом" покладені функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації усіх АЕС країни.

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