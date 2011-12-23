НКРЕ затвердила «зелений» тариф для трьох енергокомпаній

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) на засіданні у п'ятницю, 23 грудня, затвердила "зелений" тариф для трьох енергокомпаній.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, тарифи затверджені для ТОВ "Бета Солар", що експлуатує частину сонячної електростанції "Перове" (АР Крим), для ТОВ "Вітропарк Очаківський", що експлуатує 25 МВт ВЕС (Миколаївська область), а також компанії ТОВ "Віндкрафт Україна" (ВЕС 3 МВт, Херсонська область).

Як повідомляв УНІАН, у кінці листопада НКРЕ знизила відпускні тарифи на електроенергію, вироблювану з альтернативних джерел, на грудень 2011 року в середньому на 1,4% порівняно зі встановленими для листопада.

Довідка УНІАН. "Зелені" тарифи визначаються за формулою, у якій для кожного суб'єкта визначений коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого устаткування.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергогенеруючих компаній на наступний місяць.