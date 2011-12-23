Україна найбільше зацікавлена у газотранспортному консорціумі – радник Посольства РФ

Радник, керівник групи економічної політики Посольства Російської Федерації в Україні Олексій УРІН вважає, що Україна найбільше зацікавлена у створенні газотранспортного консорціуму з Росією та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.УРІН сказав у ході засідання круглого столу на тему: “Чи стане Україна частиною Євразійського Союзу», який було організовано Інститутом Горшеніна.

«На мій погляд, здебільшого це (створення газотранспортного консорціуму) насамперед на користь України. Це її магістральний газопровід, це українська система, і підтримка цієї системи в належному стані, її розвиток – це передовсім українські інтереси», - сказав О.УРІН.

Відповідаючи на запитання журналістів, наскільки реально, що консорціум може бути двостороннім, українсько-російським, тобто без участі Європейського Союзу, О.УРІН відповів: «Не можу сказати. Давайте дочекаємося результатів переговорів, і ми всі побачимо. Газотранспортний консорціум за участю партнерів «Нафтогазу України» буде насамперед на користь України».

На його думку, газотранспортний консорціум дасть Україні можливість зберегти транзитні потужності, модернізувати їх, а також залучити інвестиції в цю сферу.

«Ця ідея була спочатку підтримана українським керівництвом», - додав О.УРІН.

Відповідаючи на запитання про переговори про ціну на російський газ для України, О.УРІН сказав: «Я не хочу коментувати розмови навколо переговорів. Давайте дочекаємося їх підсумки і побачимо, до якої формули прийшли керівники енергетичних відомств України і Росії».

За його словами, на сьогодні обговорюються деталі і технічний бік цього питання.

О.УРІН зазначив, що не має інформації про конкретні параметри нових формул взаємодії в газовій сфері.

Водночас він висловив упевненість, що сторони рано чи пізно розроблять таку формулу.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що Росія погодилася на створення з Україною тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участю Європейського Союзу.

Довідка УНІАН. Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України створено відповідно до домовленостей, зафіксованих у заяві президентів Росії і України про стратегічне співробітництво в газовій сфері від 9 червня 2002 року, а також міжурядової угоди від 7 жовтня 2002 року.

Засновницькі документи про створення ТОВ «Міжнародний консорціум з управління і розвитку газотранспортної системи України» за участю ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» було підписано 29 жовтня 2002 року.

Передбачалася також можливість участі Німеччини в консорціумі.

У квітні 2007 року німецька компанія E.ON Ruhrgas AG заявила про готовність брати участь у газотранспортному консорціумі в тристоронньому форматі з Україною і Росією.