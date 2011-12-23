Литвин: мова про продаж української ГТС навіть не йде
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що питання про продаж української газотранспортної системи Росії на порядку денному не стоїть.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Мова не йде. Ні сьогодні питання не стоїть, ні завтра про продаж газотранспортної системи України. Навіть якщо гіпотетично уявити таку постановку питання у практичній площині, то це означає, що ми повинні зняти із себе останню сорочку і її продати», - сказав В.ЛИТВИН.
Більше того, на переконання голови ВР, «мова про це вестися не буде».
Водночас, додав він, стоїть питання, яким чином використовувати газотранспортну систему. «Я стояв і стою на тому, що в цій роботі ми повинні задіяти власника газу, тобто Росію, і споживачів газу, тобто Європу, і давно повинні були вийти на газотранспортний консорціум», - сказав В.ЛИТВИН.
За словами спікера, таким чином, Україна мала б гарантії, що газ буде транспортуватися через Україну і вона отримуватиме дивіденди.
"Тому мова може йти лише у площині створення газотранспортного консорціуму, і не більше того. Тому не потрібні ці страхи, стогони і прокльони, які ще більше знесилюють людей. Ніхто не збирається здаватися", - додав В.ЛИТВИН.