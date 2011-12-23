Тариф «Укренерго» в 2012 році підвищили на 16,7%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила середньорічний тариф на передачу електроенергії магістральними лініями електропередач НЕК «Укренерго» на 2012 рік на 16,7% – до 2,512 коп. за 1 кВт/год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні у п`ятницю.

Тариф компанії розраховувався, виходячи з прогнозних обсягів передачі електроенергії у 2012 році на рівні 133 млрд. кВт/год.

Регулятор також затвердив поквартальні рівні тарифів «Укренерго» на 2012 рік: перший квартал – 2 коп. за 1 кВт/год, другий квартал – 2,888 коп. за 1 кВт/год, третій квартал – 2,87 коп. за 1 кВт/год, четвертий квартал – 2,419 коп. за 1 кВт/год.

Тариф компанії збільшено у зв`язку зі зростанням обсягу інвестиційної програми на 22% – до 2,756 млрд. грн. без ПДВ, а також у зв`язку із зростанням фонду оплати праці на 16%.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" опікується диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.