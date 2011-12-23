АМКУ дозволив «Галнафтогазу» придбати три підприємства

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (м. Львів) на придбання частки в статутному капіталі ПП «Арабелла-Плюс» (м. Івано-Франківськ), ТОВ «Волиньінжавтосервіс ЛТД» (м. Івано-Франківськ) та ПП «Львівнафтопродукт» (м. Львів).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що такі придбання забезпечують покупцеві перевищення 50% голосів у вищих органах управління цих підприємств.

Крім того, АМКУ надав дозвіл ПП «ОККО-Бізнес» (м. Львів) і ТОВ «КЛО-Карта» (с. Петрівське, Київська обл.) на узгоджені дії терміном на 5 років у вигляді укладення договорів купівлі-продажу товарів на автозаправних станціях з використанням пластикових смарт-карт № 3/1-1-11/49 і № 3/1-1-11/50 від 16 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Концерн« Галнафтогаз» є одним з найбільших власників АЗС в Україні. Станом на 1 грудня 2011 концерн володів мережею з 305 сучасних автозаправних комплексів «ОККО». Всього компанії належить 335 АЗС. Компанія володіє 10 нафтобазами і 116 бензовозами і 4 газовозами.

У мережі «ОККО» працюють дві річкові заправні станції «ОККО», дві АГНКС «ОККО» та 125 автогазозаправних пунктів зрідженого газу (АГЗП).

АЗК «ОККО» розміщені у всіх областях України та в АР Крим.