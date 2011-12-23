НКРЕ встановила тариф «Укргідроенерго» на 2012 рік

Національна комісія регулювання енергетики (НКРЕ) встановила двоставковий тариф на електроенергію для каскаду ГЕС-ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго» на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в п`ятницю.

Зокрема, ставка плати за електричну енергію, що генерується ГЕС-ГАЕС ВАТ «Укргідроенерго», з 1 січня зросте на 90,64% - до 5,91 коп. за кВт/год.

Ставка плати за робочу потужність на I квартал встановлена на рівні 81,427 тис. грн. за МВт, на II квартал – 80,963 тис. грн. за МВт, на III квартал – 119,149 тис. грн. за МВт, на IV квартал 90,453 тис. грн. за МВт.

При розрахунку тарифу бралося до уваги прогнозне вироблення товарної продукції ГЕС-ГАЕС компанії в 2012 році на рівні 10,2 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Дніпродзержинська ГЕС, Дніпровська ГЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 3 940 МВт, а також Дністровська ГЕС встановленою потужністю 700 МВт.