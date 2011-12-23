Азаров: головна перешкода в переговорах – бажання Росії зберегти "газову" перевагу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ головною перешкодою в газових переговорах із Росією вважає бажання РФ зберегти перевагу, визначену діючим контрактом із купівлі-продажу газу.

Про це М.АЗАРОВ написав на своїй сторінці в Facebook, відповідаючи на запитання, з якої причини газові переговори з Росією періодично гальмуються.

«Особливістю наших переговорів із Росією є те, що ми хочемо переглянути діючий договір, який діятиме ще 8 років, якщо ми не доб`ємося його перегляду.

Він виписаний так, що Україна практично не має ніяких прав. І, природно, у керівництва Росії з`являються спокуси зберегти, в тому або іншому ступені, свою перевагу. Це бажання зберегти перевагу і є основною перешкодою для завершення переговорів», - написав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в історії не раз бувало, коли «кабальні й принизливі» договори, які та чи інша держава була вимушена з різних причин мати, потім дуже важко піддавалися перегляду.

«Але, рано чи пізно, такі договори все одно переглядалися, оскільки вони являли собою перешкоду для розвитку нормальних взаємовигідних відносин. Це наша головна теза на переговорах із Росією», - зазначив прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня на підсумковій прес-конференції в Києві Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вірить в успіх газових переговорів із Росією. Також він вважає, що ціна на російський газ для України має бути не вищою 250 дол. за тисячу кубометрів.

Говорячи про хід переговорів із модернізації української газотранспортної системи, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна прагне розділити відповідальність щодо ГТС між Україною, Росією та Європою. Він розповів, що ведуться переговори про модернізацію ГТС, про збереження існуючих обсягів прокачування, а в перспективі збільшення обсягів після закриття атомних станцій у Європі.

Водночас, 22 грудня міністр енергетики Російської Федерації Сергій ШМАТКО заявив, що не очікує найближчим часом перегляду газових угод із Україною.

«На сьогодні існує дуже надійна міжнародна контрактна база, яка гарантує стабільність у будь-якому випадку», - сказав С.ШМАТКО журналістам, коментуючи переговори Росії та України щодо газу.

Відповідаючи на запитання, чи будуть завершені переговори до кінця року, С.ШМАТКО сказав: «Давайте не займатимемося передноворічними ворожіннями». Він також підкреслив, що поточні переговори не мають ніякого відношення до стабільності поставок".