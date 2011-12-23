Тариф на електроенергію для каскаду ГЕС-ГАЕС «Енергоатома» підвищили

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) з 1 січня 2012 року підвищила ставку плати за електричну енергію, що генерується Олександрівською ГЕС і Ташлицькою ГАЕС НАЕК «Енергоатом», на 18,8% - до 43,56 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в п`ятницю.

Також НКРЕ переглянула тариф каскаду на робочі потужності, встановивши його для I кварталу 2012 року на рівні 71,362 тис. грн./МВт; для II кварталу – 76,158 тис. грн./МВт; для III кварталу – 97,51 тис. грн./МВт; для IV кварталу – 73,214 тис. грн./МВт (усі без ПДВ).

Нагадаємо, НКРЕ встановлює двоставковий тариф на відпуск електроенергії, яку виробляє каскад ГЕС-ГАЕС, із 1 січня 2007 року.

Довідка УНІАН. Ташлицька ГАЕС є третьою складовою Південно-Українського енергокомплексу (АЕС і Олександрівська ГЕС). Олександрівська ГЕС і Ташлицька ГАЕС входять до структури НАЕК «Енергоатом».

Пусковий комплекс Ташлицької ГАЕС включає два гідроагрегати, сумарна встановлена потужність яких становить у генераторному режимі 302 МВт, у насосному – 433 МВт.

Ташлицька ГАЕС будується на р. Південний Буг Миколаївської області. Проектна встановлена потужність станції в генераторному режимі – 906 МВт, у насосному – 1494 МВт.

Вироблення електроенергії на Ташлицькій ГЕС і Олександрівській ГАЕС, що входять до складу Південного енерговузла, в січні-листопаді ц.р. скоротилася на 12,5% – до 185,3 млн. кВт/год.

ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.