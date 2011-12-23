Ізраїльська SunElectra в 2012 році має намір побудувати 10 СЕС в Одеській області

Компанія SunElectra (Ізраїль) має намір інсталювати в Одеській області в 2012 році 10 сонячних електростанцій сумарною встановленою потужністю 25-30 МВт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив засновник компанії Петро РОЗЕНКРАНЦ.

За його словами, запуск електростанцій запланований на другу половину 2012 року.

П.РОЗЕНКРАНЦ зазначив, що плани будівництва декількох геліолектростанцій малої потужності зумовлені легкістю їх подальшого інтегрування в Об`єднану енергосистему країни.

«Такий формат зручний, оскільки практично будь-яка підстанція, без серйозної реконструкції, зможе прийняти вироблену електроенергію», - зазначив він.

Крім того, засновник компанії повідомив, що в 2012 році компанія планує поставити своїм українським контрагентам фотоелектричні модулі сумарною потужністю 15 МВт.

Довідка УНІАН. Ізраїльська SunElectra вийшла на український ринок в 2011 році, компанія займається дистрибуцією фотовольтаїчної продукції та будівництвом сонячних електростанцій "під ключ".