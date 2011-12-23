НКРЕ затвердила інвестпрограму «Укренерго» у розмірі 2,8 млрд. грн.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) затвердила інвестиційну програму НЕК «Укренерго» на 2012 рік у розмірі 2 млрд. 756,281 млн. грн. (без ПДВ), тоді як інвестпрограма компанії на поточний рік була затверджена в розмірі 1 млрд. 485,645 млн. грн. (без ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні в п`ятницю.

Джерелами фінансування інвестпрограми визначено амортизаційні відрахування - 406,605 млн. грн., прибуток - 730 млн. грн., кредитні кошти - 692,817 млн. грн., бюджетні кошти - 879,859 млн. грн., інші доходи - 40 млн. грн., Держенергонагляд - 7 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» займається диспетчерським управлінням Об`єднаною енергосистемою України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.